Bisignano, beccato con 260 grammi di marijuana. Arrestato un 60enne

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Bisignano hanno predisposto servizi finalizzati al contrasto del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti: nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dell’indagato, e successivamente estesa al limitrofo terreno di proprietà, i militari hanno rinvenuto circa 280 gr. di marijuana contenuta in un sacchetto di carta. L’uomo per eludere i controlli dei militari aveva pensato di occultare la sostanza stupefacente all’interno del cestello di una lavatrice dismessa lasciata all’esterno dell’abitazione.

La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro unitamente a materiale dedicato al confezionamento, a bilancini di precisione ed alla somma di euro 1000 euro in contanti ed in banconote di piccolo taglio. Ai fini delle successive analisi di laboratorio finalizzate a stabilire qualità e quantità del principio attivo, la droga rinvenuta è stata inviata dai militari operanti ai carabinieri del Laboratorio LASS del comando provinciale di Vibo Valentia.

L’indagato è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e successivamente condotto presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’autorità giudiziaria e in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

© Riproduzione riservata