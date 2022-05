Cosenza, Unical: c’è sempre Athena Rèf e in aula sboccia la... Primavera

Ridisegnata la mappa della rappresentanza degli studenti nei vari organismi (cda, senato accademico, nucleo di valutazione, comitato per lo sport universitario, consigli di dipartimento, commissioni paritetiche docenti-studenti, consigli di corso di studio e comitati tecnico-scientifici delle biblioteche interdipartimentali o di area) per il biennio 2022-24. L’importante appuntamento elettorale è arrivato in uno dei momenti più delicati e produttivi della storia dell’ateneo, impegnato a governare i cambiamenti e gli ascendenti traguardi degli ultimi tre anni. Athena-Rèf, con circa 3.600 voti di lista, si conferma come la prima organizzazione di rappresentanza degli studenti. Costituita dalle associazioni “storiche” dell’Unical (Alfa, RdU, Università Futura), conquista il consigliere di amministrazione, Riccardo Latella, studente di ingegneria informatica, il senatore Francesco Bossio, studente di ingegneria gestionale, il senatore Marco Stasi, studente di giurisprudenza, e Giuseppe Arena, studente di farmacia, al comitato per lo sport universitario. Athena-Rèf, inoltre, elegge i rappresentanti in tutti i 14 dipartimenti. La sfida e l’impegno di proporsi per rappresentare i giovani dell’Unical sono stati raccolti dalla lista “Primavera”, formata da Campus Friends, Unica, Aurora-Agorà, Assi, Unicalmente, Insieme, Welcome to Unical, che elegge Nazzareno Zaccaria, studente del corso di laurea magistrale in scienze delle pubbliche amministrazioni, in seno al consiglio di amministrazione (con oltre 2.700 voti di lista).

