Montalto, resta sospeso il servizio di trasporto per diversabili

Appelli, incontri, riunioni ma il servizio di trasporto disabili per alcuni ragazzi resta ancora sospeso. Una problematica grave che va ad arrecare disagi a famiglie che si vedono i figli diversamente abili senza la possibilità di praticare le relative terapie presso la struttura riabilitativa di “Villa Mimosa”.

La questione, sin dal principio, era stata sollevata dai componenti del movimento politico “La Calabria che vuoi – Sezione di Montalto Uffugo”, i quali si erano fatti portavoce del malcontento delle famiglie. Malcontento che ancora persiste a causa della mancata ripartenza del servizio navetta e le famiglie tornano sul piede di guerre, stanche di un attesa senza rimedio. «Segnaliamo purtroppo un’altra pagina triste della politica del nostro territorio – raccontano questi montaltesi – perché ai proclami annunciati in pompa magna da parte degli amministratori comunali di ripresa del servizio di accompagnamento dei cittadini montaltesi presso la struttura Villa Mimosa, non sono seguite azioni coerenti. È proprio così, perché il servizio a tutt’oggi non è ancora stato riattivato».

