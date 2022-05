Cisl Cosenza: Tirreno e Ionio penalizzati dalle scelte sbagliate delle Fs

L’offerta commerciale ferroviaria nella provincia di Cosenza lascia a desiderare. Critiche arrivano dalla Cisl secondo cui il Piano industriale presentato dall’Amministratore del Gruppo Fs è certamente ambizioso per la Calabria, per le ingenti risorse assegnate e per gli investimenti previsti «ma purtroppo la realtà nella nostra provincia è ben diversa. Da troppo tempo troppi cittadini in troppe aree vivono le conseguenze della mancanza di una vera e concreta attenzione al sistema ferroviario. Basti pensare ai circa 50 km di tracciato ferroviario che da Rocca Imperiale a Sibari non sono serviti da alcun treno regionale, sebbene le stazioni siano state rimesse a nuovo».

