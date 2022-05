Cosenza, degrado in via Padre Giglio. Mai completato il restyling

Rientra nelle incompiute della precedente amministrazione comunale la riqualificazione dell’area mercatale di via Padre Giglio. Ma a quanto pare neppure l’attuale esecutivo cittadino guidato dal sindaco, Franz Caruso, ha ancora messo mano a un progetto rimasto lettera morta.

Qualche anno fa era partita la demolizione dei vecchi box, alla quale sarebbe dovuto seguire il restyling del sito. Oggi molti punti vendita presentano le saracinesche chiuse, altri (pochi a dire la verità) convivono con il degrado e l’abbandono della zona. Un serpentone dei casupole situate sotto la sopraelevata che da via Panebianco si dipana verso via Popilia. Ebbene, della problematica oggi se n’è fatto carico il neo coordinatore cittadino della Lega, Davide Bruno, pronto a ribadire come «via Padre Giglio vive una situazione drammatica, di degrado e incuria che necessita di un intervento da parte dell'amministrazione comunale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata