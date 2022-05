Cariati, l’ospedale rinascerà ma c’è... da attendere

Ci vorrà ancora qualche settimana per l'approvazione, da parte dei ministeri competenti, del programma operativo, redatto dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ricomprende il reinserimento dell'ospedale di Cariati nella rete ospedaliera regionale per acuti.

Questa è quanto ha riferito il consigliere comunale e capogruppo di Cariati Unita, Leonardo Trento, già candidato alle regionali nelle liste di Occhiuto. «Il presidente – continua la nota – mi ha assicurato, per l'ennesima volta, che quanto previsto per l'ospedale di Cariati sarà confermato pienamente, dal tavolo interministeriale Adduce e che non ci saranno problemi o stravolgimenti al progetto. Finalmente, grazie all'impegno assunto e mantenuto dal presidente Occhiuto, il territorio potrà riavere dopo, 12 anni, il suo ospedale e per Cariati sarà previsto un presidio ospedaliero di Area svantaggiata».

