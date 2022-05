Celico, tentata estorsione per un presunto danno al monopattino: 24enne arrestato

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro la persona e contro il patrimonio, i Carabinieri del Comando Compagnia di Cosenza, all’esito dei preliminari accertamenti svolti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, nella giornata di ieri 23 maggio, un 24enne originario del capoluogo bruzio per “tentata estorsione” mentre si trovava davanti alla porta della vittima, chiedendo insistentemente di aprire.

L’attività svolta dalla Stazione Carabinieri di Celico (CS), in particolare, scaturisce dalla denuncia presentata la settimana scorsa da parte di una donna, alla quale il 24enne aveva tentato di estorcere, mediante minaccia di morte, prima l’importo di 400 Euro e successivamente di 700 Euro, quale pagamento non dovuto per un danno al suo monopattino elettrico, di irrisorio valore economico, asseritamente causato dal figlio minore della persona offesa.

In seguito all’intervento tempestivo, i militari procedevano immediatamente a trarre in arresto il 24enne che, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cosenza, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente, in attesa dell’udienza di convalida.

