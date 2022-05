Cosenza, al fianco di donne coraggiose sulla strada della libertà

Storie di Donne coraggiose e uomini piccoli piccoli. Racconti di soprusi e riscatto, coraggio e libertà ritrovata. Come le due signore cosentine, diverse tra di loro ma unite dalla voglia di spezzare catene più o meno spesse. Una, giovanissima, per imparare a stilare un curriculum vitae e cercare lavoro per conquistare l’autonomia economica che è fondamentale per tutto il resto. La seconda, con qualche anno in meno, professionista affermata, che dopo la maternità, a causa delle pressioni del marito, a malincuore aveva dovuto mettere da parte la carriera che ora, grazie all’aiuto di volontarie e professioniste, ha ritrovato. Episodi affrontati dalla dottoressa Mariagrazia Martire dello Spazio Donna Cosenza gestito dal Moci Cosenza Aps e da We World Onlus. È il partner principale d’un percorso di assistenza e aiuto alle signore avviato nei mesi passati da Palazzo dei Bruzi, subito dopo l’insediamento dell’amministrazione Caruso.

Ieri mattina nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi s’è riunita la commissione consiliare Pubblica istruzione e legalità presieduta da Chiara Penna. Nel corso del confronto è stata presentata l’attività di empowerment dello Sportello per il Reddito di libertà attivato dal Municipio e portata avanti in collaborazione con Spazio Donna. I lavori sono perciò stati aperti alla coordinatrice della realtà sociale Mariagrazia Martire, alla responsabile dell’area Violenza economica della stessa onlus Giorgia Falco e al responsabile nazionale dei progetti We World in Italia Valerio Pedroni. Hanno partecipato, inoltre, la vice sindaca Maria Pia Funaro e l’assessore Pina Incarnato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata