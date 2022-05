Strade più sicure a Cassano, la giunta ha dato il via libera ai lavori

La giunta comunale ha dato il via libera ai lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade in contrada Bruscate (precisamente in località Millepini), via Eubea di Sibari e la realizzazione di una rotatoria e messa in sicurezza di tratti stradali in contrada Prainetta. Nel deliberato si evidenzia come la sicurezza delle strade comunali è uno degli obbiettivi fondamentali che si prefigge l’amministrazione di Cassano e che l’intervento in questione scaturisce dall’analisi dello stato dei luoghi e dalle esperienze dei residenti in zona.

In tale contesto, l’esecutivo ha tenuto in debita considerazione la richiesta di numerosi cittadini al fine di risolvere gli inconvenienti esistenti, con riferimento, in questo caso, alle strade di Bruscata Grande e Piccola, di via Eubea di Sibari e di contrada Prainetta, dove oltre che mettere in sicurezza i tratti stradali verrà realizzata una rotatoria in modo da evitare pericoli all’incrocio in quanto defluiscono in quel punto tre strade rettilinee potenzialmente fonte di pericolo, con lampioni per illuminare la zona e la relativa segnaletica verticale e orizzontale.

Il progetto definitivo-esecutivo, verificato e validato e sottoscritto dall’ingegnere Antonio De Marco e dal progettista ingegnere Pasquale Chidichimo, entrambi tecnici interni del Comune di Cassano, impegnerà un importo complessivo di circa 180mila euro.

