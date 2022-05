Acquappesa e Guardia, ripristinata dai sindaci la condotta delle Terme

I sindaci riaprono i “rubinetti”. L’acqua della condotta termale è stata ripristinata verso lo stabilimento San Francesco. In una comunicazione inviata al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che dà quindi seguito all’incontro che si era tenuto qualche giorno fa alla cittadella, i primi cittadini di Acquappesa e Guardia Piemontese, Francesco Tripicchio e Vincenzo Rocchetti hanno fatto presente ieri mattina che è stato effettuato il convogliamento delle acque termali (calde e fredde) nella condotta di adduzione principale dello stabilimento San Francesco all’interno del compendio.

Si fa quindi presente come «nella rete di distribuzione che porta l’acqua termale fuori dal compendio come verificato nel corso del sopralluogo tecnico effettuato il 18 maggio è alimentabile nell’immediato e perfettamente funzionante, al momento non è stata convogliata l’acqua per ragioni di sicurezza al fine di scongiurare pericoli di allagamento o danneggiamenti degli impianti non avendo contezza sullo stato dei sistemi di controllo e di manovra delle diramazioni finali della stessa».

