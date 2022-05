Cosenza, pronta a partire la ricostruzione del liceo scientifico Fermi

Il presidente della Provincia, Rosaria Succurro, comunica l’avvio ufficiale dei lavori di demolizione e ricostruzione del Liceo Scientifico “Fermi”. «Una partenza che la città – dice – aspettava da tempo, motivo per cui ho voluto che si accelerassero le procedure burocratiche per iniziare con la demolizione e, a seguire, la costruzione della nuova struttura che sarà flessibile e altamente performante dal punto di vista energetico». L’importo netto dei lavori è di 5.252.560,41 euro e l’opera sarà realizzata dall’Impresa Ati Ferraro Spa (capogruppo) Albertani Corporates Spa (mandante) di Roma. «Ho avuto modo di incontrare la Dirigente scolastica durante un sopralluogo e le ho comunicato che avremmo iniziato a brevissimo», aggiunge Rosaria Succurro, parlando di «un risultato notevole in linea con le priorità che mi sono data da Presidente della Provincia di Cosenza, fra le quali spiccano scuola e formazione».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata