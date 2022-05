Rende, il TEDX sbarca anche nella scuola grazie al liceo Pitagora

Martedì 7 giugno 2022, dalle 09:00 alle 18:00, presso il Teatro Auditorium UNICAL di Rende (CS), avrà luogo l’evento TEDxYouth@LiceoPitagora. L’edizione di quest’anno ha per sottotitolo “Messaggi in Bottiglia” ed è incentrata sul tema della comunicazione. Lunedì 6 giugno alle 11:00, all’interno della stessa location, si terrà la conferenza stampa per presentare i contenuti dell’evento.

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma TEDx, collana di eventi locali, indipendenti e senza scopo di lucro di rilevanza internazionale. TEDx, a New York come a Rende, nasce con lo scopo di favorire la condivisione di “idee che vale la pena diffondere” (dal motto “ideas worth spreading”). Per la prima volta in Italia, l’evento sarà organizzato interamente dagli studenti di un istituto superiore. L’edizione conterà il patrocinio del Liceo “Pitagora” di Rende, del Comune di Rende e vedrà, inoltre, l’intervento in apertura dell’evento del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in collegamento remoto.

Nel corso dell’evento, si susseguiranno Talk da massimo 15 minuti volti ad analizzare il modo in cui la comunicazione plasma giovani menti, grazie alle tecnologie del terzo millennio. Rivestiranno il ruolo di Speaker Nicola Palmieri, Tredici Pietro, Swamy Rotolo, Federico Lobuono, Jacopo Mele e altri giovani innovatori nel mondo della comunicazione. L’obiettivo è quello di ispirare la giovane comunità locale a costruire un processo di condivisione di idee potenzialmente infinito.

TEDxYouth@LiceoPitagora, rivolto a giovani tra i 14 e i 19 anni, avrà un pubblico costituito in larga parte da studenti degli istituti superiori dei comuni di Cosenza e Rende. La partecipazione in platea è a numero chiuso. I biglietti sono distribuiti a titolo gratuito, sia su invito diretto dello staff, sia con prenotazione autonoma tramite la piattaforma Eventbrite. L’intero evento sarà tuttavia interamente trasmesso in diretta streaming su YouTube.

