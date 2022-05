Vertenza Terme Luigiane, i lavoratori se la predono con i Comuni

«Un’autentica presa in giro». Non hanno dubbi i lavoratori delle Terme Luigiane. Il vecchio stabilimento San Francesco a cui i Comuni hanno ripristinato il flusso dell’acqua termale, è ormai dismesso. Gli impianti sono stati smontati e necessiterebbero di lavori di ristrutturazione immediata.

Era stato lo stesso Comune di Acquappesa a quantificarli in 700mila euro. Risultato? Si è nuovamente al punto di partenza. L’annunciato del ripristino dell’acqua termale sembra una boutade. L’acqua in effetti non arriva ai nuovi stabilimenti e al parco termale, vale a dire alle strutture di proprietà di Sateca. Torniamo ai lavoratori - oggi disoccupati - che accusano i sindaci: «prendono in giro anche il presidente della Regione che aveva annunciato dopo un incontro che sarebbe stata riaperta l’acqua.

E invece i sindaci riaprono solo per uno stabilimento dismesso e da loro abbandonato, mai oggetto di manutenzione dopo l’apprensione coatta e pertanto inutilizzabile. Inventano motivazioni relative alla sicurezza per non dare acqua agli stabilimenti della Sateca non rispettando quanto concordato con Occhiuto.

