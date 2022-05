Cosenza, l’ospedale è sparito dal radar del Pnrr: tagliati i fondi per le apparecchiature

L’inarrestabile declino del sistema-salute è una vertigine irregolare che si spalanca all’interno di conti che non tornano mai, di risorse che mancano, si speranze che naufragano. L’“Annunziata” sparisce dai radar della Regione che taglia gli investimenti dedicati all’acquisto di nuove strumentazioni previsti dal Pnrr. Una Caporetto tecnologica per l’Azienda ospedaliera che riceverà 14 ecotomografi, una nuova gamma camera e una tac 128 per la radiologia e altri 4 apparecchi radiologici per l’esame del torace. Nessun finanziamento, invece, per l’emodinamica. Gli unici due angiografi nel Cosentino saranno destinati a Rossano e Paola. Luigi Ziccarelli, segretario uscente del sindacato dei medici Anaoo, non ci sta: «In ospedale, i colleghi mi dicono che fanno 10 cardiologie interventistiche e sono costretti a lavorare con un angiografo vecchio. Senza dimenticarsi dei neuroradiologi che hanno trattato 400 dei 404 operati in Calabria con un angiografo vecchio che non consente di intervenire sulle Mav cerebrali e pazienti costretti a migrare». L’Anaoo, che proprio ieri ha rinnovato i vertici aziendali eleggendo all’unanimità il nuovo segretario Pierpaolo Ziccarelli al termine di una tornata elettorale molto partecipata con l’85% degli iscritti che partecipato al voto. «Un successo – spiega ancora il leader uscente – che è maturato grazie al nostro impegno sempre in prima linea nelle battaglie per la tutela dei dei diritti dei cittadini e dirigenti medici».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata