Rende, guida in stato d'ebrezza: due denunciati

Irregolarità... al bando in provincia di Cosenza. La Compagnia Carabinieri di Rende ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio. Sotto controllo bar, pub e ristoranti, in cui si registrano segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica dovuti all’assembramento di giovani adolescenti, talvolta intenti ad abusare di bevande alcoliche o fare uso di sostanze stupefacenti, causando, inevitabilmente, schiamazzi nonché difficoltà alla circolazione dei veicoli dei residenti.

Servizio svolto un servizio mirato con il supporto di reparti specializzati dei Nas (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Cosenza nonché delle Squadre di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”. Presente anche personale qualificato dell’Arpacal di Cosenza impegnato nelle misurazioni di screening per identificare i punti con valori più alti di rumorosità e disturbo alla quiete pubblica oltre i limiti consentiti dalla normativa di settore. Nel corso dell’attività sono state identificate 60 persone e controllati 40 veicoli. Due uomini, rispettivamente di anni 38 e 21, sono stati denunciati per guida in stato d’ebbrezza alcolica.

