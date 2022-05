Carenza di Oss all’Annunziata di Cosenza: i reparti scoppiano

L’estate si avvicina. Le ferie pure. E l’ospedale Annunziata rischia di avere gli stessi problemi degli altri anni per quanto il personale. C’è carenza di infermieri e operatori socio-sanitari nonostante led promesse fatte dalle istituzioni vecchie e nuove, territoriali e regionali. I concorsi sono servizi a dare una piccola boccata d’ossigeno. Per quanto riguarda gli Oss si teme che i turni non possano essere coperti nel momento in cui scatteranno le ferie. Le cento assunzioni effettuate tramite la vecchia graduatoria sono servite solo a coprire la carenza dei 92 Oss che lavoravano per conto della Cooperativa. L’ex commissario Isabella Mastrobuono è vero, ha assunto cento Oss, ma ha eliminato altrettanti addetti della stessa categoria. Numeri alla mano, se prima c’erano 100 Oss della Cooperativa e la carenza era di 150 persone, assumendo 100 Operatori socio-sanitari la carenza non è di 50 persone, ma di 150. La graduatoria ha sostituito solo gli Oss della Cooperativa. Per cui l’Annunziata a livello di Oss è al punto di partenza. E se non si fanno almeno altre 50-60 assunzioni la gente non solo rischia di non andare in ferie ma l’ospedale esplode. Il lavoro si è triplicato e l’Azienda ospedaliera pretende che si faccia il massimo.

