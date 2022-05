Cosenza, un panetto di hashish in auto: arrestato un 26enne

Beccato con la droga in auto. Oggi pomeriggio, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne del posto, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari della Sezione Radiomobile, guidati dal capitano Matteo Di Stefano, hanno eseguito, in pieno centro, una perquisizione all’interno dell’autovettura nella disponibilità del giovane, rinvenendo e sequestrando un panetto di hashish di circa 200 grammi, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento della sostanza stupefacente. I carabinieri hanno poi proseguito la loro attività con una perquisizione domiciliare. All’interno della sua abitazione hanno trovato e sequestrato anche un coltello con lama intrisa di residui di hashish. Su disposizione del pm di turno, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. L’indagato, in quanto tale, deve ritenersi innocente fino alla conclusione definitiva della vicenda giudiziaria.

