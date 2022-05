Frase razzista contro il bambino tifoso del Cosenza. ODG Veneto avvia un'indagine

«La frase a sfondo razzista pronunciata durante la trasmissione 'Terzo Tempo-Diretta Biancorossa, dell’emittente veneta Tva, e il successivo

commento dallo studio, sono stati segnalati a più riprese all’Ordine dei Giornalisti del Veneto».

Lo scrive in una nota lo stesso Ordine, a proposito dello "scambio" tra una conduttrice e un bimbo, dopo la partita di calcio Cosenza-Vicenza, in cui è stata pronunciata la frase rivolta al minore, fan della squadra di casa, "Cercherai lavoro da noi"

«Il video della trasmissione è stato acquisito stamattina e verrà trasmesso, nei prossimi giorni - sottolinea l’Ordine veneto -, ai Consigli di Disciplina Territoriali, che istruiranno le pratiche. L’Ordine dei Giornalisti del Veneto richiama al rispetto della Carta deontologica, in particolare alla tutela della dignità delle persone, alla tutela del diritto alla non discriminazione e ai doveri in tema di informazione sportiva, che condannano gli atteggiamenti minacciosi, scorretti, razzistici».

