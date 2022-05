Castrovillari, scoppiano i primi roghi nella zona del Santuario

Primi incendi nell'area del Parco archeologico della Madonna del Castello. Allo stato si tratta delle solite avvisaglie di un fenomeno che, negli anni scorsi, ha poi creato numerosi problemi al Santuario.

Ieri mattina, infatti, il fuoco è tornato a far capolino ai piedi del Santuario diocesano, in particolare nella zona della chiesetta di San Rocco, tanto da “ripulire” o “percorrere” diversi costoni. Solo la presenza della strada ha impedito alle fiamme di tornare ad interessare il Parco archeologico della Madonna del Castello e quello che dovrebbe diventare il “Parco fluviale” del fiume Coscile, l'antico fiume Sybaris che nasce in contrada terra rossa a Morano Calabro. Difficile capire se il fuoco sia stato pilotato, e questo per una prima opera di pulizia o perché la zona presenta piccole discariche a cielo aperto da “bonificare”.

