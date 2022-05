Cetraro, punto nascita e personale: l’Asp ora stringe i tempi

Visita, ieri, del neocommissario dell’Asp di Cosenza Antonello Graziano all’ospedale “Gino Iannelli” per verificare le criticità e le potenzialità del nosocomio, con gli occhi puntati su carenza dei medici, riapertura del Punto nascita e potenziamento dei reparti esistenti. Ad accoglierlo il sindaco Ermanno Cennamo, il direttore sanitario dello spoke Cetraro-Paola Ercole Cosentino e il consigliere comunale con delega alla Sanità, Laura Losardo.

«L’incontro è stato molto proficuo - ha dichiarato il sindaco Cennamo - in virtù del nuovo Piano sanitario che il presidente della Regione Roberto Occhiuto sta completando per restituire servizi d’eccellenza ai territori. Abbiamo fatto visitare al commissario Graziano l’intero ospedale, a iniziare da Ginecologia e Ostetricia, per passare poi alle sale operatorie, a Radiologia, al Pronto soccorso, a Pediatria, Urologia e al Laboratorio analisi».

