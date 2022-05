Cosenza, viaggiatori come sardine sui convogli per Paola

La stagione estiva è prossima e nel nostro territorio Trenitalia non sembra in grado di offrire un adeguato servizio agli utenti, sia pendolari che turisti. Da domani entra in vigore il nuovo orario estivo che porterà in dote un’altra diminuzione di corse. L’allarme viene lanciato dal delegato aziendale Cisl, Michele Costantino, che sull’argomento ha avuto un confronto con il segretario generale dell’Ust Cisl cosentina, Giuseppe Lavia, durante un attivo sul tema dei trasporti. Si è tenuta inoltre un’assemblea del personale presso l’impianto di Vaglio Lise. Costantino che ha scritto pure al governatore Roberto Occhiuto prima di elencare una serie di disservizi fa notare il silenzio delle istituzioni sul problema. Poi si sofferma in particolare sui treni dove i viaggiatori sembrano sardine. Quelli da Cosenza a Paola la domenica mattina delle 9,43 e delle 10,53, in particolare. Convogli presi d’assalto. Disagi pure se si sale sulla corsa delle 7,37, presa d’assalto a causa della scarsa offerta delle Fs. Altrimenti bisogna aspettare le 12,40. Ma che senso ha scendere al mare a quell’ora? Così molti preferiscono usare l’auto.

