Nuova Ss 106, spariscono i fondi per la Sibari-Rossano

«Nel DEF (Documento di Programmazione Economica) del Governo non ci sono soldi per il tratto Sibari-Rossano della SS 106 e i 195milioni di euro che c’erano sono stati distratti». La denuncia giunge dalla Senatrice Rosa Silvana Abate del Gruppo Alternativa-Cal del Senato che non nasconde il suo rincrescimento per questo nuovo ammanco verso la SS. 106 e verso questo territorio, soprattutto nel tratto Sibari-Rossano per il quale la parlamentare aveva intrapreso una serie di iniziativa con i vertici Anas che sembravano potessero portare alla definizione di una questione delicata che si trascinava da anni.

L’esponente politica fa, infatti, la cronistoria dell’ultimo anno ed in particolare a partire dal febbraio del 2021. Fa quindi presente che «grazie alla continua interlocuzione con Anas, per quanto riguarda specificamente la tratta Sibari-Rossano (del quale avevo fatto richiesta che venisse stralciata dal resto perché, dal punto di vista economico, era in fase più avanzata visto che erano stati allocati 195 milioni di euro per i lavori) la situazione sarebbe dovuta essere molto più semplice poiché una volta che Anas avesse provveduto ad elaborare il progetto, questo andava presentato ai sindaci (di Cassano e Corigliano-Rossano) e al Presidente della Provincia di Cosenza (Franco Iacucci). E così è stato».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata