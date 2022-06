Parco del Benessere a Cosenza, si accorciano i tempi per l’avvio del cantiere

Lunedì potrebbe essere il giorno giusto per la ripresa dei lavori nel Parco del benessere. Ieri la notizia è trapelata da Palazzo dei Bruzi e a breve dovrebbero tornare ruspe e operai per ultimare il progetto.

Il sindaco, Franz Caruso, ad ogni modo, qualche settimana addietro aveva prospettato una sorta di cronoprogramma, indicando come data utile l’ultimo periodo del mese di maggio. Fino a questo momento, però, di mezzi meccanici neppure l’ombra. Lunedì, dunque, si parte? Se lo augurano un po’ tutti, dagli stessi amministratori comunali, a chi frequenta assiduamente viale Mancini, attraversato da lunghe piste ciclabili e immerso nel verde.

Peccato per quella recinzione ormai cadente e anche pericolosa a delimitare l’area del cantiere, completamente sopraffatto dall’erbaccia. Certo, la burocrazia ha i suoi tempi, resa più farraginosa dal cambio della guida politica nel maggiore Ente istituzionale cittadino. Dopo una serie di passaggi, però, interlocuzioni intercorse con la Regione e la rivisitazione, seppure minima, del progetto originario, i lavori sarebbero pronti a ripartire, così che il degrado e l’abbandono possano lasciare finalmente il posto ai camioncini della ditta chiamata a completare un’opera contestata ma per certi versi rivoluzionaria, nata nel cuore della città e contraddistinta dalla presenza, appunto, di corsie riservate alle bici e ai pedoni e di piante saggiamente curate dai dipendenti delle cooperative.

