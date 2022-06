Attimi di panico nel tardo pomeriggio allo scalo di Rossano. Dal vano contenitore di un camper si è sganciata una bombola del gas che nell'urto è esplosa. La deflagrazione ha colpito in pieno un adolescente che stava transitando in bicicletta. Per fortuna il ragazzo non versa in pericolo di vita ma si ritrova con una gamba rotta in ospedale. Sul posto una squadra della polizia municipale, una volante della polizia di stato e i vigili del fuoco.

