Cassano, l’addizionale Irpef allarga la frattura interna al Pd

L’addizionale Irpef arrivata in consiglio crea scompiglio nel Partito Democratico cittadino. Secondo la mozione “Cambieràtutto”, che rappresenta poco meno del 50% del partito, non avendo avuto modo di discutere di tale proposta nelle sedi del partito professa di non «essere contraria all’inserimento nei bilanci comunali di questa tassazione ma anzi, riteniamo che spesso in anni particolari dove le spese non previste possono mettere in pericolo l’equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche, sia una fonte impositiva su cui le amministrazione possano e debbano fare affidamento». La minoranza del Pd spiega che il milione e mezzo di euro circa, necessario per riequilibrare il prossimo bilancio comunale, sarebbe da addebitare, secondo gli uffici soprattutto all’aumento delle spese per l’energia e carburanti. «L’amministrazione e il consiglio comunale – insistono – prima di un’eventuale approvazione di questa ennesima tassazione - dovrebbe impegnarsi a controllare e limitare le consistenti spese dell’Ente che a tanti appaiano “lussuose” e non strettamente necessarie per il funzionamento della macchina amministrativa».

