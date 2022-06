Incendio al porto di Cetraro, in fiamme un'imbarcazione. Potrebbe essere di natura dolosa

Un incendio è avvenuto nella notte trascorsa a Cetraro nell'alto Tirreno cosentino. Un'imbarcazione è stata danneggiata dalle fiamme e gli indizi raccolti farebbero pensare che si tratti di un incendio di natura dolosa. Le telecamere di sorveglianza avrebbero immortalato due soggetti a volto scoperto intenti a lanciare materiale incendiario verso l'imbarcazione.

Cennamo: "La città non tornerà indietro"

"Cetraro non tornerà indietro". Così il sindaco Ermanno Cennamo in un post sui social ha commentato il grave episodio. "Ieri sera il responsabile dell’ufficio del porto mi ha contattato comunicandomi quanto stava accadendo ai danni di una imbarcazione. Mi sono recato prontamente sul posto per verificare l’intensità e la gravità dell’incendio. Ho conferito con gli ormeggiatori ed ho chiesto loro di mettersi a totale disposizione delle autorità di polizia che avranno il compito di indagare e consegnare alla giustizia coloro i quali hanno commesso tale reato. Soggetti che continuano ad arrecare danno alla società che vuole guardare al futuro con il preciso intento di cambiare il volto della città ed imprimere un forte sussulto al processo di crescita democratica. Già stamattina sono state consegnate le immagini delle telecamere alle forze dell’ordine e domani, la giunta comunale, si riunirà per decidere quali contromisure bisogna adottare in sintonia con il Consiglio Comunale. Tutti siamo chiamati ad essere in prima linea a difesa delle regole e della sicurezza".

