Maturità, il toranese Cistaro tra i più giovani presidenti d’Italia

Da Torano al Friuli. Alex Cistaro, 31 appena, è uno dei due più giovani presidenti alle commissioni dei prossimi esami di maturità in Italia. Un primato che detiene assieme a un altro giovane collega Andrea Zilli, 32 anni e pure lui calabrese. Sono state appena nominate le commissione degli Esami di Stato per le scuole secondarie di secondo grado. Anche quest’anno i presidenti saranno gli unici membri esterni. Nelle pagine ministeriali ufficiali, consultabili online nella sezione dedicata agli esami, sono stati pubblicati i nominativi dei due presidenti più giovani d’Italia, tra l’altro colleghi nella stessa scuola. Si tratta appunto di Alex Cistaro e di Andrea Zilli.

I neo presidenti hanno le idee abbastanza chiare. Cistaro presiederà la commissione del Serale Ipscar “Stringher” di Udine; mentre Zilli guiderà la Commissione dell’istituto Ipsia “A. Candoni” di Tolmezzo, in provincia di Udine. I due hanno deciso di impostare gli esami chiedendo a ogni candidato di fare un bilancio di questi ultimi mesi dal punto di vista della loro crescita culturale, di spiegare alla commissione come hanno imparato determinati contenuti, come questi hanno agito su di loro ovvero sui ragazzi e sugli adolescenti che hanno affrontato quest’ultimo triennio di emergenza sanitaria. I due giovani professori chiederanno inoltre alla commissione di spiegare qual è stato il salto di responsabilità costituito dal preparare la maturità, di esporre se hanno lavorato con i propri compagni, se hanno condiviso il sapere, se la classe è stata una comunità per imparare e per apprendere.

