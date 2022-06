Rete idrica a Castrovillari, scoperti quattromila allacci abusivi

L'Amministrazione comunale lancia il primo allarme sull'uso improprio dell'acqua pubblica. Il ritorno della bella stagione e del caldo, infatti, stanno determinando un maggior consumo del prezioso liquido. Il Comune, per tale motivo, si appella al senso civico dei cittadini a tutela delle risorse idriche per evitare ogni spreco e avere un utilizzo più accorto di acqua potabile come tra l’altro previsto da un’apposita ordinanza che venne proposta alla scorsa consiliatura dall'allora assessore Nino La Falce. I

n particolare non è consentito innaffiare orti, giardini, prati, terrazzi, per lavare superfici scoperte o automezzi. Ogni infrazione, rammenta l'Amministrazione comunale, verrà punita a norma di legge dal Corpo della Polizia municipale mobilitato per tutelare il diritto di tutti i cittadini. In tal senso la giunta ha adottato in data 5 maggio 2022 una delibera di indirizzo al comando di Polizia municipale al fine di creare uno specifico ambito, con personale dedicato, per il controllo del territorio. L'esecutivo Lo Polito, inoltre, ricorda che tali accortezze sono volte a garantire il regolare flusso d’acqua nelle singole abitazioni. Tutto ciò al fine, comunque, di evitare eventuali spiacevoli e non volute criticità nell’erogazione idrica. Allo stato è emerso un solo “stop” nelle zone periferiche della città del Pollino. Proprio l'uso e l'abuso dell'acqua idropotabile è stato uno dei punti più discussi e dibattutti nello scorso Consiglio comunale. Nella sostanza è emersa l'unanime necessità di affrontare gli allacci abusivi che sarebbero stati censiti all'interno, ma soprattutto all'esterno delle mura cittadine.

