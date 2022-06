Rissa allo Scalo di Corigliano: gravissimo un cittadino bulgaro. Quattro arresti

Arrestati dai carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano i soggetti coinvolti nella rissa di mercoledì sera nella centralissima via Nazionale dello Scalo di Corigliano. I carabinieri del N.O.R.M. del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano unitamente a quelli del Comando Stazione dello Scalo, erano prontamente intervenuti per sedare una rissa scaturita per futili motivi davanti a un bar fra cittadini di nazionalità bulgara e rumena.

I militari giunti sul posto hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, tutti i soggetti coinvolti. L’attività investigativa intrapresa dai militari operanti, ha quindi consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, considerata l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, quanto successo per altro in pieno centro allo scalo coriglianese attorno alle 20 tra il via vai di passanti e avventori del bar. La rissa è degenerata con il tentativo di uno dei soggetti coinvolti di attentare alla vita di un altro cittadino bulgaro rimasto gravemente ferito per i colpi ricevuti non solo con un tubo di ferro ma anche con i vetri di una bottiglia andata un frantumi. L'uomo è stato costretto al ricovero ospedaliero nell'ospedale di Rossano. I tre bulgari venivano, pertanto, sottoposti al regime degli arresti domiciliari, mentre per il rumeno arrestato dopo le formalità di rito veniva disposta la custodia cautelare intramuraria. Continuano senza sosta le attività di prevenzione e repressione poste in essere dai militari del Reparto Territoriale nei confronti della criminalità diffusa sul territorio di Corigliano-Rossano, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dott. Alessandro D’Alessio.

