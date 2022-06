Al Cup di Cosenza disguidi e disagi... non vanno mai in vacanza

Se l’emergenza Covid sembra, almeno per il momento affievolirsi, restano all’Annunziata i soliti, atavici, problemi. Il Cup continua a essere preso d’assalto da pazienti costretti a fare interminabili file adesso anche sotto un sole cocente. «Non si capisce il motivo – si sfoga un cittadino in attesa di prenotare una visita specialistica – perché nelle Aziende ospedaliere del Nord o anche del Centro diventa facile e immediato prenotare una visita in ospedale. Qui è tutto più complicato. Per una gastroscopia in ospedale i mesi di attesa sono anche sei e per prenotare l’esame o ritirare i referti bisogna mettersi l’anima in pace e fare ore interminabili di attesa». C’è chi oltre a sfogarsi è molto arrabbiato e non comprende il perché di alcune situazioni. «Fino a qualche mese fa – spiega un anziano signore – tutto i disagi e i disguidi erano legati al Covid o meglio attribuiti all’emergenza sanitaria che noi stessi non abbiamo mai sottovalutato. Però non tutto è Covid e noi abbiamo diritto a essere curati e assistiti dal sistema sanitario nazionale».

