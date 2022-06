Cosenza, la rivelazione di Guccione: “Nei cassetti della Regione 300 milioni per l’ospedale”

Da quando Palazzo dei Bruzi ha ripescato l’idea del nuovo ospedale, la politica sembra aver ritrovato stimoli e l’opera è tornata ad essere baricentrica nel dibattito cittadino. Negli ultimi dieci anni, il dichiarato interesse per le collettività, agitato come grimaldello per far lievitare il livello di attenzione e di consenso popolare, si era ridotto a un mero interesse di bottega sfociato, inevitabilmente, nel solco delle campagne elettorali. E così a turno ce lo avevano fatto vedere pronto e sempre in luoghi diversi. Lo avevano spostato in giro per la città, ogni tanto sconfinando nella vicina Rende, e poi tornavano indietro sistemandolo dappertutto. Ma dopo anni di impegni mai rispettati, di investimenti mai realmente prodotti, di delibere come carta straccia, si è continuato a strumentalizzare il progetto. Un valzer giunto al capolinea: il sindaco Franz Caruso gli ha trovato la dimora definitiva a Vaglio Lise. Nei prossimi giorni, il consiglio comunale voterà l’individuazione del sito e poi, toccherà alla Regione avviare l’iter finanziario. Il presidente del consiglio, Giuseppe Mazzuca, e, successivamente, i consiglieri Bianca Rende e Francesco Luberto, hanno rivolto appelli al governatore-commissario Roberto Occhiuto affinché faccia chiarezza sui fondi.

