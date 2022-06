Dipendenti Asp Cosenza, contratto prorogato fino al 31 dicembre? Giallo sulla firma

Prorogati fino al 31 dicembre prossimo la maggior parte dei contratti dei 258 dipendenti dell’Asp di Cosenza sia con il profilo tecnico che sanitario. Tra questi ci sono 3 educatori professionali; 10 infermieri; un logopedista e una ostetrica; un tecnico di Neurofisiopatologia; 6 tecnici di laboratorio biomedico; 2 tecnici di Radiologia; un terapista; 31 dirigenti medici; 3 dirigenti farmacisti; 7 dirigenti psicologi; 64 operatori socio-sanitari; 19 operatori tecnici disinfettori e un collaboratore tecnico professionale (avvocato). Questi contratti sono in scadenza il prossimo 30 giugno quando è prevista la scadenza, inoltre, del contratto di una parte dei 70 co co co. Lo ha deciso il commissario straordinario Antonio Graziano. Ma da quanto si è appreso nei corridoi dell’Azienda sembrerebbe però strano che tale delibera non rechi la firma del direttore amministrativo Francesco Marchitelli ma di un suo delegato.

