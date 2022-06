Maturità, nel Cosentino esame per 7.061 studenti

Il popolo dei maturandi. L’ultimo atto della scuola superiore è per tutti molto più d’un esame. Giorni che non si dimenticheranno mai e primo vero assaggio di ciò che li aspetta fuori. A lezioni ormai quasi completate, gli studenti sono impegnati ogni giorno a fare quadrare i conti della preparazione per essere pronti alle domande di commissari e presidente. Proprio nei giorni scorsi, tra l’altro, sono stati resi noti i nomi di docenti e dirigenti scolastici chiamati a coordinare le varie commissioni d’esame.

I numeri

Saranno 7.061 studentesse e studenti della provincia di che nei prossimi giorni affronteranno l’esame di stato, tornato alla quasi normalità (due e non tre prove, commissari tutti interni col solo presidente esterno) dopo due anni segnati dall’emergenza. Si tratta di 6.686 candidati interni e 375 esterni.

