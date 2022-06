Paola, cede la ringhiera del lungomare: due ragazzi fanno un volo di 4 metri

Cede la ringhiera del lungomare e due ragazzini - di circa 16 anni - fanno un volo di quattro metri finendo sulla spiaggia. È accaduto ieri sera a Paola. I ragazzi sono stati soccorsi dal 118 e condotti per accertamenti al nosocomio di Paola. Non sarebbero in ogni caso in gravi condizioni nonostante la brutta caduta.

Nel pomeriggio di oggi invece un turista – a Guardia Piemontese - è stato soccorso dai sanitari dopo essersi ustionato nella propria abitazione. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Le ustioni non sarebbero comunque gravi.

© Riproduzione riservata