Ultrasettantenni nel mirino dei malitenzionati: boom di raggiri a Rogliano

Truffe e raggiri ai danni di persone anziane. I carabinieri della Stazione di Rogliano hanno registrato diversi episodi del genere a seguito dei quali alcuni pensionati ultrasettantenni, soli in casa, sono stati ingannati da malintenzionati in cerca di danaro.

In qualche caso, il danno è stato di migliaia di euro, somme ingenuamente versate a soggetti abili a mettere a frutto le loro macchinazioni.

Il fenomeno ha posto in allerta le istituzioni. È intercorsa un’interlocuzione ad hoc tra il sindaco di Rogliano, Giovanni Altomare, e il comandante della Stazione dell’Arma, maresciallo Marco Di Filippo, a cui è seguita la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato a mettere in guardia gli anziani.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata