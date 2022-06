Carenze sanitarie a Cosenza, i sindacati incontrano l'Ao: “Figure chiave non rimpiazzate”

Incontro chiave negli uffici dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Oggi si sono riuniti i segretari aziendali di NURSING UP (RSA Andrea De Cicco), UIL (RSA Luciana Ianni) ed FSI-USAE (RSA Gaetano Picarelli e Claudio Gentile) ed una delegazione di sanitari che afferiscono all’area dell’emergenza. La riunione si è svolta in presenza del dott. Filippelli (neo commissario AO Annunziata) dott. Pasqua (capo dipartimento Emergenza/Urgenza) dott.ssa Catania (dirigente SITRA).

"Da mesi viviamo la drammatica situazione della carenza di sanitari e non solo, in particolar modo di infermieri, ostetriche, TSRM e operatori socio sanitari in molti reparti e servizi del nostro ospedale (HUB di II livello). Più volte la problematica è stata portata all'attenzione dell'ex commissario Mastrobuono ma le risposte sono state deludenti o del tutto insoddisfacenti. È da segnalare un fenomeno molto inquietante: si sono registrate negli ultimi anni tante dimissioni volontarie di sanitari oltre a chi per legge si è collocato a riposo, queste figure non sono state rimpiazzate. I reparti che risentono maggiormente di questa carenza sono i reparti di Neurochirurgia, Pronto soccorso, Ginecologia e Ostetricia, etc... Bisogna inoltre considerare che a breve saranno attivati il nuovo OBI e ampliato il reparto di rianimazione che arriverà a 26 posti letto. Questa realtà in cui riversa il nostro ospedale si trova dunque di fronte a importanti difficoltà organizzative rischiando quindi di non riuscire a rispettare gli standard richiesti e a garantire la qualità dei servizi mettendo a repentaglio l'assistenza verso le persone che necessitano di cure. L'incontro oggi si è tenuto per chiarire alcuni aspetti organizzativi: tutte le organizzazioni sindacali presenti sono d'accordo con la strategia del neo commissario Filippelli che si è dimostrato molto interessato alla risoluzione del problema partendo dal fatto che si dovrà dare priorità al dipartimento emergenza/urgenza con il reclutamento di nuovo personale sanitario da graduatorie territoriali", affermano i rappresentanti sindacali.

Il Nursing Up entrando nel merito della discussione ha chiesto chiarimenti riguardo anche la graduatoria degli OSS dell'azienda ospedaliera di Cosenza che verrà a breve concessa anche all'Asp di Cosenza per rinforzare le dotazioni organiche degli ospedali spoke della provincia. "L'intento del commissario Filippelli sarà inoltre quello di rivedere il personale cessato nel 2021 a qualsiasi titolo garantendone il turnover necessario, tanti reparti risentono della mancanza di OSS che ricordiamo essere importantissima, di fatto svolge attività di cura e di assistenza alle persone in condizioni di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, collaborando con gli altri operatori preposti all'assistenza sanitaria. Solo così si potrà ristabilire un valido supporto alle persone che necessitano di assistenza di base, allo stesso tempo si ridà la giusta serenità a tanti calabresi che da oltre 5 anni vengono beffeggiate e mortificati con reclutamento di personale addirittura da graduatorie extra-regionali nonostante l'esposto che è stato depositato in questi giorni presso la procura di Catanzaro. Di sicuro tanti sono i problemi da risolvere, ma grazie all’impegno e alla sinergia tra AO ed Asp di Cosenza di sicuro si potrà intravedere una luce in fondo al tunnel, va sottolineato che le organizzazioni sindacali hanno rilevato una particolare proclività da parte del neo-commissario ad affrontare le ataviche difficoltà in cui versa da troppo tempo il nostro nosocomio".

