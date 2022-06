Corigliano Rossano, spazzatura a singhiozzo e operai davanti ai cancelli

Rifiuti in via di decomposizione che invadono le strade mentre il gestore dell’impianto consortile di selezione di Bucita decide di ricevere nella struttura la metà della spazzatura che si produce nei 34 comuni dell’Ambito di Raccolta Ottimale.

Tutto questo mentre le maestranze della struttura di lavorazione della spazzatura ieri hanno incrociato per l’ennesima volta le braccia per protestare contro la loro collocazione in cassa integrazione a rotazione con impiego della metà di forza lavoro rispetto a quella occorrente. È questa la situazione quasi esplosiva, mitigata da un paio di giorni dai prelievi di spazzatura dei punti più compromessi, trasferiti a Catanzaro, dopo l’interlocuzione del sindaco Stasi con la Regione, che si registra a Corigliano Rossano ed in gran parte dei comuni dell’Aro.

