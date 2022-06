Cosenza, saune gratis in alcuni reparti dell’Annunziata

Giornate bollenti con temperature che sfiorano i 40 gradi. Impossibile in alcuni casi fare a meno dei climatizzatori.

Eppure in molti reparti dell’ospedale dell’Annunziata da alcuni giorni pazienti, medici, infermieri e altro personale soffrono il caldo come non mai. Saune gratuite. Impossibile del resto specie nelle ore centrali della giornata stare con le finestre aperte: entra aria calda. I familiari di alcuni degenti così dopo avere appurato che la situazione non sarebbe migliorata in pochissimo tempo hanno deciso di acquistare dei climatizzatori portatili per rendere meno amara la degenza dei loro assistiti. Altri si sono muniti di semplici ventilatori portati da casa.

Problemi si stanno registrando in particolare al Pronto soccorso pediatrico, a Chirurgia. Ginecologia, Neurochirurgia e Medicina d’Urgenza. Esce poca aria dagli apparati di cui dispone l’ospedale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata