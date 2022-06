L’Unical indossa l’abito della festa per ospitare il ministro Messa

Nella giornata di oggi il Ministro dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa, in visita all’Unical, partecipa alla firma della convenzione Bravin tra l’Università degli studi Milano-Bicocca e l’Università della Calabria. L’accordo che sarà firmato dai rispettivi rettori dei due atenei, professor Nicola Leone e professoressa Giovanna Iannantuoni, ha come oggetto la realizzazione di progetti nell’ambito dell’applicazione delle radiazioni X alla scienza e tecnologia dei materiali, all’indagine biomedica e dei beni culturali. La Ministra Messa, per l’occasione visiterà l’infrastruttura che ospiterà l’attività di ricerca. Si tratta del laboratorio Star (Southern Europe Thomson Back-Scattering Source for Applied Research) presso il quale il professor Bravin sarà impegnato insieme ai colleghi del dipartimento di Fisica dell’Unical. Di recente lo stesso dipartimento, guidato dal professor Riccardo Barberi, è entrato nel ranking di QS, Quacquarelli Symonds, per l’area “Fisica e Astronomia”. L’attività di ricerca di Bio Alberto Bravin si concentra particolarmente su due settori: l'imaging a raggi X e l'uso terapeutico dei microfasci di raggi X. «Nel primo settore – spiega una nota – ha guidato lo sviluppo della tomografia computerizzata multiscala contribuendo allo sviluppo dell’imaging anatomico 3D.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata