Escalation criminale a Corigliano Rossano, la condanna del Consiglio regionale

Il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato una mozione di condanna degli episodi intimidatori e criminali che si stanno susseguendo a Corigliano Rossano. Il documento è stato approvato all’unanimità nella sera di lunedì scorso mentre in città andava bruciata l’ennesima auto e si assisteva al primo incendio doloso estivo. Il tutto alla vigilia del tavolo provinciale per la Sicurezza pubblica che si terrà questa mattina alle 10:30, nella sala del Consiglio comunale a Rossano, alla presenza del Procuratore di Castrovillari Alessandro D'Alessio, del Prefetto di Cosenza Vittoria Ciaramella e dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine. La notizia dell’approvazione della mozione è stata diffusa da Giuseppe Graziano, Presidente del Gruppo Udc in Consiglio Regionale, tra i promotori della mozione, insieme tutti gli altri capigruppo. La mozione, nello specifico, oltre che condannare l’escalation di violenza, impegna la giunta anche a tutelare con azioni tangibili la serenità dei cittadini, promuovendo una collaborazione tra le Istituzioni e le Forze dell’Ordine, «per garantire un controllo diffuso e più efficace dell’intera area, nonché di adoperarsi per intensificare il dialogo con il Governo nazionale, tramite il Ministero degli Interni, per la prevenzione e la soluzione del fenomeno».

