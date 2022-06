Amantea, la Commissione straordinaria ricorre al Tar

Con una decisione certamente sperata ma non attesa, la Commissione straordinaria ha deciso di rompere gli indugi e di ricorrere al Tar contro la delibera della Regione Calabria sulla possibile modifica dei confini territoriali del comune di Serra d’Aiello con l’annessione di Campora San Giovanni. La decisione della triade commissariale toglie le castagne dal fuoco ai due aspiranti sindaci in corsa per la guida della città che, in queste ultime ore hanno dato forma e sostanza ad un botta e risposta sul possibile ritiro delle liste senza giungere a nessun accordo. Le motivazioni del ricorso non sarebbero solo di natura giuridica, ma anche di metodo. Il fatto che gli abitanti residenti ad Amantea non possano votare rappresenterebbe una violazione evidente delle normative vigenti. Ma ci sarebbe anche un retroscena di natura procedurale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata