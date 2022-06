Corigliano Rossano, violenza sessuale su un minore: in manette un uomo con precedenti

Violenza sessuale su un minorenne: è l'accusa contestata a un uomo di Corigliano Rossano, con guai giudiziari alle spalle, arrestato oggi dagli agenti del commissariato di Corigliano Rossano, guidati dal vicequestore Cataldo Pignataro. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip di Castrovillari, su richiesta del procuratore capo Alessandro D'Alessio. Le indagini sono partite dalla segnalazioni di un cittadino testimone degli abusi sessuali compiuti contro la vittima quattordicenne. Il ragazzino era finito nelle grinfie dell'indagato dopo essere stato seguito per alcuni giorni, anche quando era accompagnato dalla madre. I poliziotti hanno acclarato l'esistenza di una condanna precedente dell'uomo finito in manette per analoghi episodi.

