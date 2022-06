Casa della salute di Lungro, la radiologia va potenziata urgentemente

La carenza di personale e il mancato coordinamento delle funzioni amministrative continuano a inficiare le prestazioni di medicina territoriale nel distretto del Pollino. I disservizi che si registrano negli ambulatori di medicina specialistica nella Casa della Salute di Lungro penalizzano i numerosi utenti che ogni giorno afferiscono all’ex ospedale arbëresh.

Nell’ambulatorio di Radiologia, in particolare, le difficoltà per operatori e utenti sono aumentate a causa della carenza di tecnici e sanitari. Una situazione che mette a dura prova anche i medici in servizio negli altri reparti, costretti a fare i salti mortali per curare i malati e i cittadini bisognosi di prestazioni di medicina territoriale.

Il ridimensionamento del servizio di Radiologia ha spinto il sindaco, Giuseppino Santoianni, a scrivere ai vertici dell’Azienda sanitaria provinciale per sollecitare provvedimenti finalizzati ad implementare le prestazioni di diagnostica e telemedicina e garantire il diritto alla salute dei cittadini del distretto.

