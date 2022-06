Cosenza, multe inutili ad automobilisti muniti di permessi per le Ztl

Un danno erariale non indifferente per le casse di Palazzo dei Bruzi che già soffrono a causa del dissesto. Centinaia di sanzioni al Codice della strada per infrazioni che esistono solo sulla carta.

L’amministrazione comunale tramite il proprio soggetto accertatore ha notificato e fatto pagare verbali a numerosi residenti o altri soggetti muniti di autorizzazioni per accedere nelle Zone a traffico limitato (le traverse di via 24 Maggio e via Montesanto, quella di via Alimena che porta a via Miceli, via Paul Harris-ex via Isonzo, via Piave).

I destinatari dei provvedimenti una volta ricevute le lettere che intimano il pagamento della multa si sono recati negli uffici della Polizia municipale per chiedere spiegazioni, mostrando le autorizzazioni a varcare la soglia delle Ztl. I verbali così vengono annullati. E al Comune resta oltre al danno resta la beffa.

