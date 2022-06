Luzzi, va a fuoco l’appartamento: pensionata in ospedale

In pericolo di vita donna anziana a causa di gravi ustioni. È stata portata urgentemente in ospedale a Cosenza una signora anziana di ottantanove anni abitante nel centro storico di Luzzi esattamente nel rione Pedale. Sono stati i vicini di casa ad accorgersi del fumo denso che fuoriusciva dall’abitazione della malcapitata, allertando subito carabinieri e vigili del fuoco che sono sopraggiunti sul luogo. Ancora in fase di accertamento le cause sulla propagazione del fuoco. È stato necessario far intervenire l’elisoccorso del 118 per soccorrere la donna che da subito è apparsa in gravi condizioni. Ma è stato indispensabile assistere anche alcuni dipendenti del comune, con due autoambulanze, che sono intervenuti per salvare la donna.

