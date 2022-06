Caos a Cosenza, un terzo delle scuole a caccia di un Dsga per l’anno che verrà

AAA Cercasi disperatamente Dsga. In provincia di Cosenza un terzo delle scuole presenti, 39 su 122, al momento non hanno un Direttore dei servizi generali e amministrativi, con evidenti problemi di gestione della vita scolastica considerato il ruolo chiave che spetta ai vecchi “segretari” nella vita non solo quotidiana degli istituti. Tra l’altro è esaurita la graduatoria dell’ultimo concorso svolto nel 2018, quindi non sarà possibile effettuare immissioni in ruolo approfittando delle disponibilità emerse dopo la pubblicazione a fine maggio dei trasferimenti richiesti dai Dsga.

Diamo i numeri Si tratta di 85 disponibilità in tutta la Calabria, di cui 39 in provincia di Cosenza, 16 a Catanzaro, 15 a Crotone, 2 a Reggio Calabria e 13 a Vibo Valentia. Quindi, come già avvenuto negli anni passati, tutti i posti disponibili relativamente al profilo dei Dsga dovranno essere coperti attraverso assegnazioni provvisorie interprovinciali o incarichi annuali agli Assistenti tecnici che ne faranno richiesta. I quali non sono pochi, anche perché la delicatezza e l’importanza del ruolo impone competenze non molto frequenti. Anche per il concorso, a esempio, erano necessarie caratteristiche particolari a cominciare da lauree specifiche.

Il destino dei presidi

Strettamente legati al futuro dei Dirigenti dei servizi generali e amministrativi è quello dei dirigenti scolastici per i quali nelle prossime settimane scatterà la girandola dei trasferimenti, dopodiché si dovrà pensare alle scuole che dovranno essere affidate alla reggenza di presidi esterni, poiché già non autonome o perché lo diventeranno dal prossimo primo settembre.

