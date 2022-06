Carolei, il prefetto nomina il commissario prefettizio. Ecco chi è

Il Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, in considerazione del mancato raggiungimento del quorum di votanti richiesto dalla legge, che ha determinato la nullità delle elezioni del sindaco e del Consiglio comunale di Carolei, stante la necessità di provvedere all’amministrazione del Comune, con provvedimento in data odierna ha nominato Antonella Regio, viceprefetto aggiunto, commissario per la provvisoria gestione dell’Ente, fino alla prossima tornata elettorale ordinaria, e comunque fino all’insediamento degli organi elettivi. Con il medesimo provvedimento sono stati conferiti al commissario prefettizio i poteri spettanti al sindaco, al Consiglio ed alla Giunta comunale.

