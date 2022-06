Corigliano, aveva picchiato e derubato un cittadino di nazionalità marocchina: arrestato

Aveva malmenato un cittadino di nazionalità marocchina e gli aveva sottratto anche un borsello contenente quasi 300 euro. Il tutto si era consumato nella centralissima via Nazionale a Corigliano. A meno di un mese dall’accaduto i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, diretti dal tenente colonnello Raffaele Giovinazzo hanno arrestato una persona del posto poiché ritenuto l’autore del fatto criminoso. I carabinieri della dipendente Sezione Operativa del N.O.R. del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, nella serata di ieri, hanno infatti eseguito una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Castrovillari, su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dott. Alessandro D’Alessio, nei confronti di un cittadino di nazionalità italiana, ritenuto direttamente coinvolto nella rapina e nelle lesioni gravi arrecate ad un cittadino marocchino, consumate in due episodi risalenti all’11 e 17 maggio scorso.

