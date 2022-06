Nuovo ospedale a Cosenza, ok alla delibera dalle commissioni Urbanistica e Sanità

A piccoli passi verso la realizzazione del nuovo ospedale Hub di Cosenza. Ammesso che tutto proceda in modo spedito.

Il Comune, nel frattempo, sta ottemperando agli obblighi amministrativi e ieri la delibera approvata nei giorni scorsi dalla giunta sulla scelta del sito, cioè Vaglio Lise, ha incontrato il parere favorevole delle commissioni Urbanistica e Sanità, presiedute, rispettivamente, dagli assessori Giuseppina Incarnato e Maria Teresa De Marco. È il quarto passaggio avvenuto nell’arco di poche settimana, considerando un primo approccio nell’esecutivo, il recente vertice di maggioranza a Palazzo dei Bruzi e il successivo timbro sulla delibera apposto dai titolari di delega che affiancano il sindaco, Franz Caruso. Ieri, dunque, è stata impressa una ulteriore accelerata rispetto al progetto vero e proprio, mentre venerdì è in programma il voto definitivo sempre in commissione Urbanistica, propedeutico alla seduta del civico consesso fissata per martedì 21 giugno.

Il via libera dell’assemblea è quello più importante, poiché impegnerà la Regione ad avviare, poi, le pratiche concernenti la reperibilità dei finanziamenti, necessari per portare a compimento l’opera. Durante la riunione congiunta di ieri mattina, l’assessore Incarnato ha sostanzialmente preso in esame due punti, ribadendo, cioè, la bontà del sito dove ubicare il presìdio sanitario, e considerando irricevibile la proposta portata avanti dalla precedente consiliatura targata Mario Occhiuto, improntata sulla costruzione del nosocomio nella zona di contrada Muoio, così da creare un collegamento diretto tra l’Annunziata e il Mariano Santo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza

© Riproduzione riservata