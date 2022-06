Pronto soccorso senza medici, a Cosenza si guarda alle agenzie interinali

Un esercito senza più soldati. La sanità vive nella nostra provincia la sua stagione più difficile: mancano medici, operatori socio sanitari e infermieri. Ma quella dei medici è la situazione più allarmante: i pronto soccorso degli ospedali del cosentino sono in affanno. I camici bianchi non sono in numero sufficiente per affrontare le quotidiane emergenze. Ne sono coscienti le Istituzioni locali ed i responsabili della sanità pubblicfa. E così il commissario dell’Asp, Antonio Graziano, annuncia una serie di provvedimenti per porre i primi rimedi. Un avviso interno è stato proposto per reclutare sanitari nei reparti di medicina e chirurgia da inviare in pronto soccorso con la prospettiva di essere utilizzati in forza delle cosiddette «prestazioni aggiuntive». In questi ultimi giorni all’Asp si guarda pure alla convenzione riguardanti i medici impegnati nel servizio di 118 per riuscire a utilizzarli anche nel Pronto soccorso. La disponibilità a compire questo passaggio sarebbe tuttavia ridottissima. Ma c’è di più: è stato reso noto che l’Asp sarebbe pronta a far ricorso anche ad agenzie interinali per riuscire a reclutare sanitari da inviare in “prima linea”. Il quadro è andato aggravandosi anche perché alle offerte contrattuali fatte dall’amministrazione sanitaria pubblica non sono seguite adesioni.

